В Кировском районе Казани начали сносить дома под дорогу-дублер Горьковского шоссе

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В Казани приступили к работе по сносу частных жилых домов в Кировском районе. На их месте должны проложить дорогу-дублер Горьковского шоссе.

- Собственники участков, где ведутся работы, уже получили денежную компенсацию за выкуп, - заверили в администрации Кировского и Московского районов Казани.

Напомним, будущая дорога-дублер будет широкополосная и проляжет от улицы Несмелова до трассы М-7. С ее появлением произойдет разгрузка Горьковского шоссе. К работам приступили еще в июле 2020 года. Стоимость этого строительства может превысить сумму в 2,5 миллиарда рублей.