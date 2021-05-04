В Марий Эл в два раза возросло число аварий с дикими животными

Число таких ДТП в регионе выросло в два раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГИБДД Марий Эл заявляют, что в республике в два раза возросло число аварий с участием диких животных. Так, за первые четыре месяца 2021 года таких ДТП в регионе уже насчитывается 25, когда как в 2019-ом за этот же период количество наездов на диких животных равнялось всего 12-ти.

Последний раз подобная аварий в Марий Эл произошла вечером 28 апреля на 49 км автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» Советского района. Там водитель Chevrolet сбил лося, перебегавшего проезжую часть вне зоны действия знака «Дикие животные». Мужчине понадобилась разовая медицинская помощь, а животное погибло на месте ДТП.

- Нужно быть предельно внимательными на трассах, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», где необходимо снижать скорость. Всегда переключайтесь на дальний свет фар при движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта. При наличии передних противотуманных фар используйте их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока – они подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных, - советуют автомобилистам в ГИДД Марий Эл. - В темное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар. Поэтому заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, водителю необходимо сразу снижать скорость. Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами: реакция животного может быть непредсказуемой. Необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки автомобиля.