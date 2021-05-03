27 градусов тепла прогнозируют в Татарстане 4 мая 2021

Порывы ветра могут достигать 22 м/с. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Погода в начале мая татарстанцев пока не радует. Пока ненастных дней заметно больше, чем солнечных. Однако ситуация постепенно начинает меняться. Так, 4 мая на территории Татарстана будет облачно с прояснениями. Ночью и днем местами дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывами до 17-22 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров будут колебаться от 17 до 22 градусов выше нуля. В отдельных районах на юго-востоке республики - до 27 градусов со знаком "плюс".