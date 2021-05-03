"Чувствую себя отлично": Полузащитник "Рубина" Сайто приступил к тренировкам в общей группе

Фото: ФК "Рубин".

Лазарет казанского "Рубина" постепенно пустеет. Так, уже 3 мая к работе в общей группе приступил Мицуки Сайто, получивший травму еще на зимних сборах. Пока, правда, японский полузащитник работает с ограничениями.

- Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и заниматься вместе с командой, - рассказал Сайто.

Напомним, что 21-летний футболист перебрался в "Рубин" в декабре. Правда пока так и не сыграл за команду ни разу в официальных матчах. В нынешнем сезоне он точно не сможет выйти на поле. Японец не заявлен за команду в Премьер-Лиге.