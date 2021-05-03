В Казани водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

ГИБДД Казани ищет свидетелей ДТП, которое произошло в 8:05 2 мая напротив дома №1 по ул.Пионерская. Известно, что водитель автомобиля наехал на 57-летнего велосипедиста, в результате чего тот получил повреждения. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-15, +7(843)533-38-48.

В целом за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 71 ДТП, из них 6 происшествий с пострадавшими, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Казани.