В Татарстане за сутки выявили еще 39 заболевших коронавирусом

Пока суточное число заболевших в Татарстане остается примерно на одном уровне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19, все контактные. 20 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому. Наибольший суточный прирос в Казани - 12 заболевших.

По данным на 3 мая 2021 года в Татарстане зарегистрировано 20 567 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 17 609 человек, в том числе 5 за минувшие сутки.

- Никакого расслабления в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции не должно быть. Мы пока не видим снижения заболеваемости. Должны быть приняты все необходимые меры, - поручил Рустам Минниханов.

Так, за последнюю неделю апреля количество выявленных случаев коронавируса возросло с 239 до 252. Растет и число заразившихся среди лиц старше 60 лет. Если в январе 2021 года их количество от общего числа заболевших составляло 41%, то в апреле – это уже 46%. То есть в Татарстане практически каждый второй инфицированный находится в возрасте старше 60 лет.