Жесткая авария в Чебоксарах: в столкновении четырех машин пострадали семь человек, среди них двое детей

Кадры с места ДТП. Фото: МВД Чувашии.

Серьезное ДТП произошло утром 3 мая в районе Чебоксар. Около 7:00 на 6 километре Западного подъезда к городу столкнулись четыре автомобиля.

По основной версии, к массовому ДТП привело нарушение правил дорожного движения со стороны 69-летнего водителя «Нивы», который выехал на встречную полосу движения, где задел автомобиль «Шевроле-Круз». Затем произошло лобовое столкновение со встречным «Ниссан-Альмера», в котором ехала семья из Москвы.

Кадры с места ДТП. Фото: МВД Чувашии.

- Двое взрослых и двое детей из иномарки – трехлетняя девочка и годовалый мальчик - госпитализированы. У юных пассажиров предварительно диагностированы ушибы, в салоне транспортного средства они находились в детских удерживающих устройствах, - уточнили в пресс-службе МВД Чувашии.

После этого в «Ниссан» врезался автомобиль «Лада-Калина». Всего с места аварии в медучреждения было доставлено семь человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.