"Рубин" получит от "Зенита" миллион евро за победу в чемпионате: чем Казань помогла Петербургу

Фото: ФК "Зенит".

В чемпионате России по футболу определился чемпиона. За два тура до финиша сезона золотые медали себе гарантировал питерский "Зенит". Минувшим вечером команда Сергея Семака разгромила "Локомотив" 6:1 и стала недосягаема для соперников.

Свою выгоду из чемпионства "Зенита" извлек и "Рубин". Как оказалось, клуб из Санкт-Петербурга выплатит казанской команде миллион евро. По данным "Спорт-Экспресса", когда из "Рубина" в "Зенит" переходил форвард Сердар Азмун, то в соглашении прописали, что за каждое из трех чемпионств "Зенита", к которому приложит руку Азмун, петербуржцы заплатят казанцам по миллиону евро. Так уж вышло, что "Зенит" взял три титула подряд, тем самым, окончательно расплатившись с "Рубином".

Отметим, что Азмуна называют едва ли не лучшим трансфером "Зенита" за последнее время. Иранец считается лидером команды. В нынешнем сезоне он в 23 турах забил 19 голов. Азмун с большим отрывом лидирует в списке бомбардиров Премьер-Лиги.