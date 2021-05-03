Автобус №46 в Ульяновске изменит маршрут: как будет ходить транспорт

Кроме того, решено оптимизировать автобус №25. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В целях повышения качества транспортного обслуживания Заволжского района планируется изменить схему движения регулярного автобусного маршрута № 46 с дальнейшим переводом на регулируемый тариф.

Новая схема предлагается в следующем варианте: улица Шолмова – улица Промышленная – улица Рябикова – Западный бульвар – улица Октябрьская - проспект 50 летия ВЛКСМ - Московское шоссе – улица Минаева – улица Железной Дивизии – спуск Степана Разина – Императорский мост – улица Заречная – проезд Заводской – улица Краснопролетарская – улица Шоферов – Димитровградское шоссе – улица Жуковского – улица Московская – улица 40-летия Октября - улица Врача Михайлова – улица Оренбургская – улица Брестская – проспект Созидателей – проспект Туполева – проспект Ленинского Комсомола – проспект Генерала Тюленева – проспект Авиастроителей – проспект Ливанова – проспект Маршала Устинова – улица Якурнова.

Вплоть до 10 мая жители Ульяновска смогут направить свои предложения в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации по телефонам (8422) 27-07-45 и 27-07-46, а также по электронной почте oto_73@mail.ru.

Кроме того, в связи с многочисленными жалобами на работу маршрутов №25 и 28 и в связи с оптимизацией маршрутной сети на комиссии по организации транспортного обслуживания населения в городе Ульяновске рассматривается вопрос закрытия регулярного автобусного маршрута № 25 «ул. Якурнова – ул. Корунковой». В настоящее время маршрут № 28 усилен пятью дополнительными автобусами.