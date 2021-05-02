В Татарстане мужчина погиб на пожаре в частном доме

В пожаре пострадала 64-летняя женщина. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Минувшей ночью в Татарстане произошел серьезный пожар. Тревожный сигнал поступил около 4:00 из Агрызского района республики. В селе Терси загорелся частный дом, расположенный на улице Школьной.

К моменту прибытия пожарных дом был охвачен огнем. Возгорание удалось потушить оперативно. Увы, не обошлось без жертв. В сгоревшем доме нашли тело 31-летнего мужчины. Кроме того, пострадала 64-летняя женщина.

Точную причину пожара еще предстоит выяснить. По предварительным данным, виной всему могла стать непотушенная сигарета.