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Происшествия2 мая 2021 19:30

В Татарстане мужчина погиб на пожаре в частном доме

Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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В пожаре пострадала 64-летняя женщина.

В пожаре пострадала 64-летняя женщина.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Минувшей ночью в Татарстане произошел серьезный пожар. Тревожный сигнал поступил около 4:00 из Агрызского района республики. В селе Терси загорелся частный дом, расположенный на улице Школьной.

К моменту прибытия пожарных дом был охвачен огнем. Возгорание удалось потушить оперативно. Увы, не обошлось без жертв. В сгоревшем доме нашли тело 31-летнего мужчины. Кроме того, пострадала 64-летняя женщина.

Точную причину пожара еще предстоит выяснить. По предварительным данным, виной всему могла стать непотушенная сигарета.

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