В Татарстане потеплеет до 22 градусов

Если днем в республике уже довольно тепло, то ночи по-прежнему холодные.

После дождливого и ветреного Первомая в Татарстан пришла солнечная погода, которая продержится несколько дней. Так, 3 мая в республике будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывами до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. Днем будет заметно теплее, но выше 22 градусов выше нуля столбики термометров не поднимутся.