С начала апреля ульяновские автоинспекторы поймали 225 пьяных водителей

По вине нетрезвых водителей в регионе произошло три ДТП. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Выпил - за руль не садись! Это правило действует давно. Вот только его продолжают нарушать. Так, с начала апреля 2021 года сотрудниками автоинспекторы Ульяновской области задержали 225 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По сообщению граждан – 32 водителя. При этом 37 нарушителей находились в нетрезвом состоянии за рулем повторно.

За указанный период по вине нетрезвых водителей произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность и наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.