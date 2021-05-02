"Есть шанс на что-то большее": Деспотович мечтает о Лиге Чемпионов

Фото: ФК "Рубин".

Победа над "Динамо" стала не только хорошим подарком Леониду Слуцкому на предстоящий юбилей, но и еще на шаг приблизила "Рубин" к еврокубкам на следующий сезон. Пока казанцы идут четвертыми. В их активе 49 очков. У идущих на 2 и 3 месте "Локомотива" и "Спартака" на 3 и 1 балл больше. Правда, московские команды провели на игру меньше. Так или иначе, но казанцы могут даже побороться за Лигу Чемпионов. По мнению форварда Джордже Деспотовича, такое развитие событий вполне может быть.

- У нас большие шансы попасть в первую очередь в Европу. Так что мы с самого начала говорили, что наша задача попасть в Европу. Если выиграем две игры, кто знает, может быть и есть шанс на что-то большее – на квалификацию Лиги чемпионов, - считает Деспотович.