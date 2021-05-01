За сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев коронавируса

По состоянию на 1 мая, в Татарстане зафиксирован 20 491 случай заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре являются завозными, а остальные – контактными. Сообщает Минздрав республики. 19 зараженным понадобилась госпитализация, а 16 человек отправлены лечиться на дому. Что же касается географии распространения инфекции, то в этот раз за сутки больше всего больных короанвирусом было зарегистрировано в Казани (12 человек) ив Набережных Челнах (семь человек).

Итак, по состоянию на 1 мая, в Татарстане зафиксирован 20 491 случай заражения коронавирусом. В 17 598 из них, в том числе и 75 человек за минувшие сутки, заболевшие смогли выздороветь. Скончались же от инфекции 463 человека.