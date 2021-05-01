В мэрии Казани утвердили девять объектов будущего строительства в историческом центре города

Из 13 рассмотренных проектов были одобрены девять. Фото: Рамиль ГАЛИ

Мэр Казани Ильсур Метшин провел заседание рабочей группы по застройке на территории исторического поселения города. Из 13 рассмотренных проектов были одобрены девять. Далее их отправят на утверждение президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Так, например, было одобрено строительство жилого дома с офисами по адресу: улица Бутлерова, 20. Единственное на чем настоял в этот раз Ильсур Метшин – это организация подсветки здания.

Утвердили участники заседания и возведение административных зданий по адресам: улица Муштари, 24, а также на улице Некрасова; индивидуального дома (улица Пехотная,9), многоквартирных домов на улицах Урицкого и Большая.

Согласовали и проект строительства административного здания с подсветкой для министерств и госкомитетов на улице Назарбаева.

Оценили участники заседания и концепцию застройки жилого квартала на территории завода «Крахмалпатока» на улице Камала. Перед авторами проекта стояла задача совместить старые пятиэтажки, общежития, девятиэтажки и новую постройку.