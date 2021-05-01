В Казани 1 мая при пожаре один человек погиб еще один пострадал

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения пожара.
Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Утром 1 мая в экстренные службы Казани поступило сообщение о сильном задымлении по адресу: улица Герцена, 137.
На место происшествия прибыли пожарные. Они установили, что происходит горение надворных построек. Во время тушения огня был обнаружен пострадавший мужчине. После осмотра медиками «скорой помощи» его в тяжелом состоянии госпитализировали.
Перед тем как совсем ликвидировать открытое горение пожарные нашли еще одного мужчину – он погиб.
- Площадь пожара оставила 40 квадратных метров. Причина его возникновения устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.