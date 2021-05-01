Доход президента Татарстана Рустама Минниханова за 2020 год снизился

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал сведения о своих доходах за 2020 год, который в народе уже прозвали коронавирусным. На фоне кризиса из-за пандемии глава республики заработал меньше чем в 2019-ом – 8,25 миллиона рублей против 8,83 миллиона. Если точно подсчитать, то доходы Минниханова снизились на 590 425 рублей с копейками.

Что же касается имущества, в том числе и недвижимости, то здесь у президента Татарстана по-прежнему нет никаких изменений, то есть, согласно декларации, у него ничего нет. Правда, в пользования все еще остается жилой дом на 263,2 квадратных метра, а также земельный участок площадью 414,9 квадратных метра.

К слову, доход супруги главы республики - Гульсины Миннихановой, по сравнению с 2019 годом, также сократился, причем более чем в два раза – на 267 669 158 рублей. В итоге, за год она заработала 213 178 866 рублей и это с учетом полученных денег от продажи имущества. Скорее всего, тут речь идет о квартире и двух парковочных местах в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно эти объекты недвижимости теперь не значатся в опубликованной декларации. Гульсина Минниханова по-прежнему является владельцем трех земельных участков, одной квартиры, жилого и гостевого домов, а также одного машиноместа.