Квартальнов продлил контракт с "Ак Барсом": наставник отработает в Казани еще 2 года

Квартальнов отработал в Казани 2 года и еще проработает минимум столько же. Фото: Алина НИЗАМОВА

«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Соглашение подписано по схеме «1+1» – до конца сезона 2022/23 в случае успешного выступления команды.

За два года работы Дмитрия Квартальнова казанцы дважды становились призёрами чемпионата России. В сезоне 2019/20 «барсы» выиграли серебряные медали, в сезоне 2020/21 – бронзовые.

Под руководством Квартальнова «Ак Барс» два года подряд выигрывал Восточную конференцию в регулярном чемпионате и становился лучшей командой лиги по очкам, набранным в домашних матчах.

В сезоне 2019/20 казанцы установили клубный рекорд по количеству побед за одну регулярку, выиграв 44 матча. «Барсы» забросили 178 и 185 шайб в двух последних регулярных чемпионатах – это самые результативные сезоны с 2011 года.

– Руководство «Ак Барса» удовлетворено подходом Дмитрия Квартальнова к работе. Его философия соотносится со стратегическими целями клуба по развитию молодёжи и привлечению в команду собственных воспитанников. Спортивные результаты в последние два сезона подтверждают высокий уровень специалиста, и мы хотим вместе добиться главного результата, - прокомментировал подписание контракта генменеджер казанского клуба Рафик Якубов.