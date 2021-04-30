Пасха-2021 в Ульяновске: планируется провести около 70 культурных мероприятий

Ульяновск Фото: Евгения БУБЛИК

В Ульяновске проведут 70 мероприятий в честь праздника Пасхи.

1 мая студия художественной керамики «Гончар» Центра развития и сохранения фольклора — филиала ЦНК приглашает на выставку «В ожидании Пасхи» с 11:30.

3 мая в 10.30 библиотека №24 имени А.С.Пушкина (ул. Карла Маркса, 33/2) приглашает на игровую программу для детей «Пасха в гости к нам пришла». Сотрудники библиотеки №15 и библиотеки №1 организуют тематические выставки.

3-15 мая детская школа искусств №8 на проспекте Врача Сурова организует выставку работ учащихся «Пасхальное чудо».

4 мая детская художественная школа на улице Ленина научит делать интерьерные украшения из фетра.В тот же день в 13.00 сотрудники ДК «Киндяковка» (пр-т Гая, 15) зовут желающих на пасхальные посиделки «В горнице, в светлице». В мероприятии примет участие вокальная студия «Аюшка».

7 мая в 17.00 концертная программа «Пасха – весна души» ждет посетителей культурного центра «Аврора» (ул. Жуковского, 45) . Выступление готовит творческий коллектив ДК «Руслан».

13 мая в 13:00 во Дворце культуры имени 1 мая (ул. Академика Сахарова, 9/4) состоится тематическая программа «Александр Невский – великое имя России»