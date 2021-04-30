Ваш сын стал виновником ДТП": почему татарстанцы продолжают попадаться на стандартный развод мошенников

Девять человек поняли, что их обманывают, но двое перевели деньги. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

30-летний житель Нижнекамска, находясь в исправительной колонии Челябинска звонил пенсионеркам якобы с места происшествия и говорил, что их родственник попал в аварию. Звонивший представлялся сотрудником правоохранительных органов и говорил, что сможет помочь сыну или внуку избежать уголовной ответственности. После получения денег, исчезал.

В Бугульме две потерпевшие поверили неизвестному и перевели на указанный счет 15 тысяч рублей. Всего жертвами злоумышленников стали 11 граждан, однако 9 из них во время успели позвонить своим родственникам.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в ходе служебной командировки по подозрению в совершении преступлений установили и этапировали в Бугульму для проведения в отношении него следственных действий, ранее судимого за аналогичные преступления нижнекамца, - рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

На сегодняшний день установлена причастность подозреваемого к совершению одиннадцати эпизодов мошенничества. По данным фактам возбуждены уголовные дела.