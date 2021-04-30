Майские праздники 2021 в Ульяновске: программа мероприятий

Ульяновск Фото: Евгения БУБЛИК

Ульяновцев ждет насыщенная культурная программа на майские празники. Основные праздничные мероприятия пройдут в городских парках в честь открытия нового сезона.

В парках на первомай запланированы мастер-классы, выступления творческих коллективов, игровые и спортивные программы. Кроме того, здесь будут организованы фотозоны, работа аниматоров и ростовых кукол.

Основная праздничная программа пройдет на сцене парка с выступлениями творческих коллективов Заволжского района. На аллее ЮНЕСКО сотрудники библиотек организуют мастер-классы и выставку книг. На площадке перед спуском на Волгу запланирована спортивная программа, игры, конкурсы от МБУ «Симбирцит». На центральной аллее парка будет работать выставка оружия и обмундирования, сборка-разборка автомата.

В «Винновской роще» в новом сезоне начнет работать уникальный тематический парк «Чудеса природы». Новая выставка экспонатов в натуральную величину будет интересна и взрослым и детям. Тема новой экспозиции: «Животные саванны и джунглей». Также запланированы концертные и тематические программы