"Символично, что две такие команды борются за еврокубки": За что Слуцкий назвал "Рубин" и "Динамо" похожими командами

Фото: ФК "Рубин".

Уже 1 мая "Рубин" и "Динамо" в очном споре выяснят, кто будет и дальше претендовать на участие в еврокубках, а кому в этом вопросе придется тяжелее. Обе команды входят в группу лидеров. "Рубин" идет на 4 месте, "Динамо" - на 7 позиции, но у обеих команд количество очков одинаково - по 46. По мнению главного тренера казанского клуба, игра предстоит напряженной. Дополнительная интрига, что встречаются соперники, в чем-то похожие по игровой философии.

- Это должна быть очень интересная игра, потому что как раз командам больше свойственны задор, максимализм. У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются и похожи. Очень символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки, - считает наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

Матч "Рубина" и "Динамо" откроет программу 28 тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит 1 мая в 14:00.