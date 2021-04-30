Более 183 тысяч детей из Татарстана отдохнут в летних лагерях в 2021 году

Школьники отправятся в детские оздоровительные лагеря Фото: Евгения БУБЛИК

Пресс-служба Минмолодежи республики сообщает, что в летние каникулы для татарстанских школьников и студентов будет выделено более 183 тысяч путевок. Как отметили в ведомстве, 10 810 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат возможность бесплатно отдохнуть. Всего же полностью оплачены из бюджета будут почти 56 тысяч путевок — на эти цели выделено 564,4 млн рублей.

Планируется, что школьники отправятся в детские оздоровительные лагеря, в том числе палаточные, Краснодарского края, Крыма и Марий Эл. Помимо этого, 12 тыс. путевок в лагеря предоставят учащимся республики, еще 5 тыс. — студентам вузов. Отдохнуть смогут и дети с ОВЗ, нуждающиеся в реабилитации и другие.

Одаренных детей также не оставили без внимания. Призеры олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний отправятся в профильные смены в загородных лагерях, а также на Черноморское побережье и форум «Сэлэт»