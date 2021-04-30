Роспотребнадзор Татарстана рассмотрит вопрос о снятии коронавирусных ограничений в конце мая

Специалисты будут изучать ситуацию в течение двух недель после всех майских праздников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 30 апреля, во время пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что сейчас снимать какие-либо коронавирсные ограничения в республике никто не будет.

К обсуждению этого вопроса в управлении намерены вернуться лишь в конце мая. Для этого надо будет еще изучить эпидемиологическую ситуацию в течение двух недель после предстоящих затяжных праздников – День труда и День Победы.

В настоящее время в ходе своих рейдов Роспотребнадзор Татарстана, как заявляет Авдонина, продолжает выявлять коронавирусные нарушения в точках общепита – их количество только растет.

К слову, по материалам этих проверок суды уже вынесли девять решений о полной приостановке работы кафе на срок от 20 до 90 суток - одного в Казани, пяти в Небрежных Челнах и двух в Нижнекамске.

Что же касается распространения в Татарстане британского штамма коронавируса, то, по словам Любови Авдониной, им на данный момент заразились 12 местных жителей. Причем, они не выезжали за границу. Предполагается, что этот штамм уже циркулирует среди населения республики.