Духовное управление мусульман Татарстана поменяло время начала ночного и утреннего намазов

В принятии своего решения совет улемов опирался на мнение имама Шигабутдина аль-Марджани. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана поменяли время начала ночного и утреннего намазов. Дело в том, что начиная с мая (для Казани в ночь с 5 на 6 мая) и до начала августа из-за географических особенностей республики белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари. На протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает, поэтому и невозможно даже с помощью астрономических расчетов точно определить начало времени ночного и утреннего намазов.

- Мы последовали мнению нашего соотечественника имама Шигабутдина аль-Марджани, который сказал о необходимости вычислить отношение наступления и прекращения настоящей ночи по отношению к ночной и утренней молитве в том регионе, в котором она наступает по-настоящему. Например, Астрахань, находится на 46 широте и имеет ту же долготу, что и Татарстан, - пришли к решению в ДУМ республики.

Так, в Казани в ночь 4 на 5 мая утренний намаз по настоящей ночи наступает в 23.44, а 5 мая с заходом солнца настоящей ночи уже нет. Отмечается, что в эти дни начало утренней молитвы – это начало поста священного месяца Рамазан.