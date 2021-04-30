Ольга Редько покинула пост председателя Госкомитета Татарстана по закупкам

Фото: goszakupki.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом освободил 39-летнюю Ольгу Редько от должности председателя Госкомитета республики по закупкам. Отмечается, что чиновница ушла с данного поста, который, к слову, занимала с марта 2014 года, по собственному желанию. Где Редько продолжит свою карьеру пока неизвестно.

СПРАВКА

Ольга Редько начала работать с 2003 года в качестве ведущего экономиста Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Татарстану. В свою время была замдиректора Государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан». Также занимала пост руководителя республиканского управления государственных закупок.