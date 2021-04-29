В Казани на территории Аметьево хотят построить дома на 13,7 тысяч человек

Помимо жилых домов там собираются построить школу и 12 детсадов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Вахитовском районе Казани на территории Аметьево планируют возвести новые дома на 13,7 тысяч человек. Площадь жилой застройки равна 18,63 гектара. Ее границами станут:
- на севере ул.Достоевского;
- на востоке земельный отвод железнодорожного пути Казань – Аметьево;
- на юго-западе – ул.Подаметьевская, ул.Тихомирнова;
- на северо-западе ул.Роща Фрунзе, Шамовский овраг, ул.Вишневского.
Кроме жилых домов там также собираются построить школу на 1 224 места и 12 детсадов на 1 610 мест.
Общественные обсуждения по проекту освоения территории Аметьево пройдут на электронной площадке с 29 апреля по 3 июня 2021 года