В Казани на территории Аметьево хотят построить дома на 13,7 тысяч человек

Помимо жилых домов там собираются построить школу и 12 детсадов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском районе Казани на территории Аметьево планируют возвести новые дома на 13,7 тысяч человек. Площадь жилой застройки равна 18,63 гектара. Ее границами станут:

- на севере ул.Достоевского;

- на востоке земельный отвод железнодорожного пути Казань – Аметьево;

- на юго-западе – ул.Подаметьевская, ул.Тихомирнова;

- на северо-западе ул.Роща Фрунзе, Шамовский овраг, ул.Вишневского.

Кроме жилых домов там также собираются построить школу на 1 224 места и 12 детсадов на 1 610 мест.

Общественные обсуждения по проекту освоения территории Аметьево пройдут на электронной площадке с 29 апреля по 3 июня 2021 года