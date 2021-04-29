Майские праздники 2021 в Татарстане: как будут работать офисы МФЦ

Также с 4 по 7 мая ряд организаций, оформляющие документы, не будут работать или перейдут на дежурный режим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба ГБУ МФЦ Татарстана сообщает, что в связи с предстоящими праздниками офисы МФЦ изменят режим работы:

- 30 апреля рабочий день в офисах сократят на один час, филиалы в Казани в этот день будут работать с 7:00 до 16:00.

- 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 13 мая выходные дни .

- 4, 5, 6, 7 мая все многофункциональные центры в республике будут работать с 9:00 до 17:00.

Также сайт «Мои документы» информирует, что с 4 по 7 мая ряд организаций, оформляющие документы, не будут работать или перейдут на дежурный режим, сроки готовности некоторых бумаг, принятых в эти дни в МФЦ, увеличатся.