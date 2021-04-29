В Казани с 1 мая перекроют улицы Тихорецкая, Начальная и Ахтямова

Так, например, Тихорецкую перекроют вплоть до 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, с 1 мая по 30 октября в Казани из-за ремонтных работ на улице Тихорецкая движение перекроют на участке от улицы Магистральная до улицы Тихорецкая 2-я.

Так же с 1 мая, но по 15 июня, в городе перекроют движение по улице Начальная – около дома №1 на улице Стадионная. Там будут проводить работы по выносу электрокабеля для жилого дома.

Кроме того, с 1 по 3 мая закроют для транспорта и улицу Ахтямова в районе здания №18а. Это связано с проведением работ по выносу подземного газопровода.

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