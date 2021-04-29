В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 417 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Минздрава Татарстана на 29 апреля, в республике за сутки было выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Все они являются контактными. В этот раз в больницу с таким диагнозом попали 13 человек, оставшиеся 25 инфицированных людей проходят лечение на дому. Больше всего зараженных было зарегистрировано в Казани и Набережных Челнах – 12 и 14 человек соответственно.

Так, с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 417 человек. 17 499 из них уже выздоровели, в том числе и 44 пациента за минувшие сутки. Число же смертей от инфекции в республике пока замерло на отметке 458 случаев.