30 апреля в казанском парке «Крылья Советов» на викторине вместо приза будут давать пинту верескового меда

В парке будут играть на волынке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 30 апреля, в казанском парке «Крылья Советов» отметят кельтский праздник Бельтайн. На нем каждый желающий сможет примерить на себя образ легендарного героя из прошлых эпох.

В программе танцы под волынку, историческая игра-реконструкция «Старая сказка» и викторина. В последней приз за каждый правильный ответ – пинта верескового меда.

Специальный гость праздника - известный казанский волынщик, основатель группы Random Reel Иван Чуркин.

Начало праздника запланировано на 17.00. Зарегистрироваться на участие и выбрать роль в шоу-реконструкции можно по ссылке.

СПРАВКА

Бельтайн - кельтский праздник начала лета, Он был посвящен богу солнца и плодородия Беленусу, которому приносили символические жертвы друиды, кельтские жрецы. Существовало поверье, что в дни праздника его можно увидеть спустившимся на землю.