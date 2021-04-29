С 1 мая в Казани перекроют улицу Сибгата Хакима

Ограничение на движение транспорта будет действовать до 26 июня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Согласно распоряжению Исполкома Казани, с 1 мая и по 26 июня частично ограничивается движение транспорта по улице Сибгата Хакима. Речь идет об проезжей части около дома №88 на улице Чистопольская. Причина в перекрытии дороги в запланированных работах по устройству местного проезда.

Напомним, что с этого четверга, 29 апреля, и до 30 сентября частичное ограничение на движение транспорта действует на улицах Белинского, Гагарина и Голубятникова. Все это время на данных улицах будут проводить дорожные работы.