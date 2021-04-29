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Происшествия29 апреля 2021 9:48

В Тукаевском районе Татарстана во время пожара в частном доме погибли два человека

Их тела нашли во время разбора сгоревших конструкций
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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К приезду пожарных у дома уже обрушилась кровля.

К приезду пожарных у дома уже обрушилась кровля.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

28 апреля примерно в половине одиннадцатого ночи в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в деревне Яна-Буляк Тукаевского района на улице Габдуллы Тукая горит частный дом №63.

К приезду пожарных огонь уже полыхал вовсю. Прогрела и обрушилась кровля здания. Огонь в итоге потушили. При разборе сгоревших конструкций были найдена тела 51-летнего мужчины и 79-летней женщины.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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