Жителя Татарстана во время кражи металлолома насмерть придавила кирпичная стена

Пострадавшего на "скорой" увезли в больницу, где он и скончался. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 апреля на окраине села Слобода Петропавловская на заброшенном складе в результате обрушения кирпичной стены смертельные травмы получил местный житель. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - добавили в ведомстве.

По предварительным данным, погибший вместе с родственником приехал на заброшенный склад горюче-смазочных материалов для хищения металлолома. При помощи мотоблока они стали вытаскивать из подземного хранилища металлические трубы. Мужчина спустился вниз, чтобы перевязать трос. В этот момент на него рухнула кирпичная стена. Пострадавшего госпитализировали. Спустя через некоторое время от полученных травм он скончался в больнице.