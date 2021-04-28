В Казань прибыл глава правительства России Михаил Мишустин

Фото: скриншот с видео

В эту среду, 28 апреля, раньше заявленного срока в Казань прилетел глава правительства России Михаил Мишустин. В аэропорту его встречал глава Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Напомним, Мишустин прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), которое пройдет в городе с 29 по 30 апреля. Главы правительств России, Армении, Киргизии, Беларуси и Казахстана

- Главы правительств государств ЕАЭС рассмотрят реализацию межгосударственной программы «Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли» и перспективы сотрудничества стран Союза в сфере космических услуг. На повестке дня – вопрос унификации мер регулирования экспорта отдельных видов чувствительных товаров, меры по защите рынка сельхозпродукции ЕАЭС от опасных вирусов растений, продление сроков применения сертификата серийной продукции для товаров, производимых в Казахстане и предназначенных для перемещения в другие страны ЕАЭС. Планируется утвердить Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, - отметили в пресс-службе президента Татарстана.