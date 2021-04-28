«Путь Азии» - это команда профессиональных инструкторов и гидов

Фото: предоставлено пресс-службой

Организуем путешествия и уникальные туры для любителей дикой природы и для людей, стремящихся безопасно и с комфортом отдохнуть в лучших местах Алтая и ближней Азии.

НАША РАБОТА - ВАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Это настоящее приключение для жителей мегаполисов.

Тут нет толп людей, можно остаться наедине с собой, устроить «перезагрузку», насладиться прекрасными видами, звуками, ароматами диких трав, понаблюдать за первозданной флорой и фауной.

Организацию путешествия мы полностью берем на себя.

Большинство самых интересных мест хорошо «спрятаны», и добраться до них без подготовки непросто. Для этого на помощь приходят профессиональные гиды.

Мы покажем и расскажем всё об этих чистейших и таинственных местах.

Удивительная атмосфера и уникальное окружение.

ТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАРШРУТЫ

Мы останавливаемся на уютных, тихих турбазах. Удобства на этаже или на улице. Во всех номерах есть постельные принадлежности, электричество. Размещение в 2- или 3-местных номерах.

Возможно и одноместное размещение, а также размещение в номерах люкс.

На маршрутах предусмотрено 3-разовое питание. Завтрак и ужин на базе. Обед в кафе или пикник на природе.

Всю необходимую посуду мы предоставим, вам не нужно за это переживать.

Мы готовим еду только из натуральных и экологических продуктов. На столе всегда есть свежее молоко, творог. Домашний хлеб, овощи и фрукты. И, конечно же, свежее мясо и рыба. Если у вас есть пожелания по питанию или вы вегетарианец, то сообщите нам.

Вся наша команда инструкторов начинала работать гидами на турбазах Горного Алтая. С 2009 года, изучив все минусы «классических» туров, я начал самостоятельно разрабатывать и организовать туры для небольших групп туристов. Моя задача была показать людям настоящий, красивый и нетронутый Алтай. За годы работы сформировалась слаженная команда гидов, вернее проводников. Проводников по уникальному и неистово красивому месту. Мы хотим показать его самые скрытые и в то же время доступные места. Все наши туры стартуют от двух человек (кроме индивидуальных и корпоративных туров). Ведь только в маленькой, дружной обстановке можно с комфортом и с наслаждением путешествовать.

С 2014 года наша команда гидов начала разведывать Монголию, Казахстан и Киргизию. Это уникальные места для путешествий, несмотря на свою отдаленность: горные перевалы, голубые озера, высочайшие вершины Памира так и манят. Каждый должен это увидеть, ну а мы поможем. Все наши туры авторские, мы продумываем всё до мелочей и находим подход к каждому туристу.

Мы хотим, чтобы каждый из вас увидел и прикоснулся к нетронутым уголкам Алтая, Монголии, Казахстана и Киргизии... Мы стараемся показать самые удивительные места, места, где нет толпы туристов, места, куда хочется вернуться. Впечатления и эмоции от путешествий навсегда останутся с вами.

10 ЛЕТ ОРГАНИЗУЕМ УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

476 000 километров мы проехали за рулем наших машин.

750 человек уже получили незабываемые впечатления.

Это ведь очень мало, подумаете вы? Мы организовываем маршруты для маленьких групп, ведь только в небольшой и дружной компании можно с комфортом и с большим удовольствием путешествовать. И да - число точное.

ОПЫТНЫЕ ГИДЫ

В нашей команде только опытные и профессиональные гиды. За 10 лет нашей деятельности не было зафиксировано ни одного несчастного случая.

ТОП-3 НАШИХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Великий Алтай. Это настоящая кругосветка по всему Алтаю, за 10 дней вы увидите высокогорные Мультинские озера и озера Красной Горки, насладитесь и прикоснетесь к ледникам ущелья Актру, слетаем на «алтайский Марс». Спустимся в каньон реки Чулышман, увидим каменные грибы и в завершение всего проедем на катере через всё Телецкое озеро с посещением водопадов Корбу и Эстюба. Везде комфортное проживание, проходимый и комфортный трансфер, группы от двух человек, индивидуальный подход.

Алтайское приключение. Авторский тур по самому настоящему Алтаю. Уникальное путешествие, не имеющее аналогов. Вы посетите самые отдаленные и труднодоступные места Алтая, а именно село Джазатор, Карагемский прорыв, долина реки Аргут и Коксу, степь Самаха и многое-многое другое, проедем весь Чуйский тракт до границы с Монголией, окажемся на старой заставе с границей с Тывой и в завершение отдохнем на Телецком озере.

Фото: предоставлено пресс-службой

Встреча с Алтаем. Это уникальное недельное путешествие по Алтаю. Отлично подойдет для первого знакомства. Увидим долину реки Катунь, посетим село Чемал и прогуляемся на остров Патмос. Проедем Чуйский тракт, залетим на «Марс», насладимся Гейзерным озером. Увидим Улаганские озера и перевал Кату-Ярык, посетим каменные грибы и в завершение проедем на катере через всё Телецкое озеро с посещением водопадов Корбу и Эстюба.

Фото: предоставлено пресс-службой

Asia Way - организатор уникальных маршрутов по Алтаю, Монголии, Азии

Тел. +7-983-389-61-63: WhatsApp, Viber, Telegram

Сайт Asia Way

Инстаграм

Фото: предоставлено пресс-службой

Реклама