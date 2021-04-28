За неделю в Ульяновской области от укусов клещей пострадали 13 детей

Жителям региона советуют быть осторожнее при посещении лесов и дач. Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Ульяновской области активизировались клещи. Только за последнюю неделю с жалобами на укусы паразитов в медучреждения региона обратилось 33 человека, в том числе 13 детей.

- Против клещевого вирусного энцефалита организована вакцинация детей от 7 до 14 лет, проживающих в эндемичных территориях области - Майнском, Мелекесском, Старомайнском, Сенгилеевском и Ульяновском районах. В настоящее время привито 635 человек, - сообщили в пресс-службе Минздрава Ульяновской области.

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Клещи - переносчики множества опасных инфекций, например клещевого боррелиоза или клещевого вирусного энцефалита. При посещении лесопарковых зон нужно выбирать одежду и обувь, максимально закрывающую тело. Возвращаясь домой, необходимо внимательно осмотреть себя и детей, домашних животных на предмет укусов клещей.

При обнаружении клеща на теле, следует незамедлительно обратиться в травмпункт, где квалифицированные специалисты проведут полный цикл работ: не только удалят клеща, но и направят его на анализ в лабораторию особо опасных инфекций. По результатам данного анализа специалист может назначить специфическую профилактику, если для нее есть показания.