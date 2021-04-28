Жителя Марий Эл, который зарезал сына и пытался убить его приятеля, суд приговорил к 12 годам колонии

Данный приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

67-летнего жителя одной из деревень Куженерского района суд признал винновым в убийстве и покушении на него, сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - рассказали в ведомстве и добавили. – Данный приговор в законную силу еще не вступил.

На суде было доказано, что в ночь на 23 января 2020 года мужчина принимал у себя дома гостей – 34-летнего сына и его 35-летнего приятеля. Во время застолья выпившие мужчины повздорили с хозяином. Тот схватил нож и ударил им каждого из обидчиков по несколько раз в живот. Раненные сын и его приятель выбежали из дома. Они позвали на помощь соседей. Им вызвали «скорую». Но в больнице выжил только один. Скончался именно сын осужденного мужчины.