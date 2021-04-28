На проведение сезонных работ аграрии Татарстана получили от Россельхозбанка 6,5 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой

В текущем году общий объем кредитных средств, выданных Татарстанским филиалом Россельхозбанка на проведение сезонных работ, составил 6,5 млрд рублей. Практически все кредиты выданы по льготной ставке не выше 5 %.

- С каждым годом аграрии Татарстана все больше наращивают производство путем приобретения инновационной техники и улучшения материально-технической базы. Для решения поставленных задач сельхозпроизводителям значительную финансовую поддержку оказывает Россельхозбанк. Мы предлагаем фермерам льготные финансовые продукты, благодаря которым улучшается технологическая сторона проведения сезонно-полевых работ и повышается урожайность, - отметила директор Татарстанского РФ АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.

В настоящее время Россельхозбанк, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, занимает первое место в регионе по реализации программы льготного краткосрочного кредитования. Доля филиала на региональном рынке составляет 57%, в том числе по кредитам МФХ - 67%.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.