Стало известно, когда в Казани отремонтируют двухэтажки на улице Авангардная

Фото: metshin.ru

Ход капремонта двух домов по адресу: улица Авангардная, 62 корп.4 и корп.5, проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин. Такие работы в них не велись с момента постройки, то есть с самого 60-го года прошлого века.

Сейчас же капремонт в этих двух этажных домах, на 16 квартир каждый, завершен на 60% и это при том, что рабочие зашли на объекты лишь в апреле этого года.

Так, в домах почти полностью заменена кровля и система канализации. К следующему этапу ремонта коммуникаций планируется вернуться после заверения отопительного сезона. Пока же идет работа над фасадами. Также в рамках капремонта в этих домах полностью обновят подъезды, заменят перила и переоборудуют лестницы. В итоге, как доложили Ильсуру Метшину, все работы здесь должны быть завершены в ноябре 2021 года

- За последние 10 лет в столице Татарстана отремонтировали 3 200 многоквартирных домов. Это большой объем жилого фонда города, но радует, что мы наконец-то дошли до двухэтажек, – отметил градоначальник.

Для справки, в 2021 году в Казани на капремонт 295 домов планируют потратить более 2,8 миллиарда рублей.