В Казани пожарные спасли мужчину из горящей многоэтажки

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 28 апреля, рано утром – в 5.11, по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в Казани на улице Ломжинской в доме №5 на восьмом этаже горит квартира.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники МЧС установили, что в оной из комнат огнем занялись вещи. Из-за этого все вокруг начало заполонять дымом. Пожарные нашли в квартире мужчину и спасли его при помощи специальной маски, подсоединенной к аппарату со сжатым воздухом. Сам огонь в итоге был потушен.

- Площадь пожара составила пять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причину его возникновения сейчас устанавливают сотрудники Госпожнадзора.