Миндортранс Татарстана: Платных участков на трассе М7 не будет

Дорога, соединяющая Москву, Казань и Екатеринбург должна быть построена к 2024 году.

По проекту строительства скоростной автомагистрали М12 пока предполагается сделать платным участок трассы от Москвы до дороги Шали — Бавлы в Татарстане. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

- Пока в планах платной части — трасса М12 на участке от Москвы до Шали — Бавлы. А разговор о переводе на платную основу автодороги М7 сегодня не поднимается, и вопрос о том, что ее участки станут платными, не обсуждается, — сказал Чукин.

По словам замминистра транспорта республики, коридор М12 продолжится по автодороге М7 «Волга», а в дальнейшем в районе 1166 километров уйдет выше в сторону Екатеринбурга.

Замминистра отметил, что участок трассы М7 за Набережными Челнами, от населенного пункта «Сосновый бор», расширится до четырех полос движения.

- В коридор новой скоростной автодороги войдет обход Набережных Челнов и Нижнекамска с мостовым переходом через Каму, — подчеркнул он.

Напомним, что Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил продлить скоростную автомагистраль Москва — Казань до Екатеринбурга и реализовать этот проект за три года.