Обновление общественного транспорта Ульяновска: в город доставили еще два троллейбуса из Москвы

Фото: мэрия Ульяновска.

На территорию Заволжского троллейбусного депо прибыли двадцать первый и двадцать второй по счету троллейбусы модели АКСМ-321.

- После прохождения приемки, технического обслуживания, присвоения бортового номера и обкатки троллейбусы выйдут на маршруты следования в Заволжском районе города, - сообщил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников.

Как отмечают специалисты, троллейбус модели 321 идеально выверен по основным параметрам. С конструкторской точки зрения, данный вид транспорта - наилучшее решение для эксплуатации в любых городских условиях.