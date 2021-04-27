Около 2 тысяч работников общественного транспорта Казани сделали прививку от Covid-19

Вакцинация продолжается ежедневно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Казани прививку от коронавируса сделали почти 2 тысячи работников общественного транспорта. Среди первых решение вакцинироваться приняли кондуктора и водители.

На данный момент больше всего сотрудников, сделавших прививку от COVID-19, в МУП «Метроэлектротранс» – вакцинацию здесь прошли 1239 сотрудников. Прививочная кампания организована на самом предприятии. Сейчас вакцинация сотрудников продолжается в поликлиниках по месту жительства.

На втором месте по количеству привившихся – МУП «ПАТП №2». Вакцинация на предприятии продолжается ежедневно, ее проводят врачи городской больницы №18. Если у сотрудников возникают вопросы, по видеосвязи ответы дает эпидемиолог.

Третье место занимает МУП «ПАТП №4». Вакцинация сотрудников проводится на базе собственного фельдшерского здравпункта АТП после осмотра врача. Сейчас формируются новые списки сотрудников, решивших привиться от COVID-19, а в мае медики в очередной раз приедут на предприятие, чтобы сделать сотрудникам прививки.