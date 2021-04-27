Из-за отказа родителей от вакцинации 33 ребенка в Татарстане заболели коклюшем

Благодаря иммунизации в РТ с 1995 года нет ни одного случая дифтерии, полиомиелита и краснухи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татарстан присоединился к ежегодной Европейской неделе иммунизации. В этом году она проходит с 26 апреля по 2 мая под лозунгом «Вакцина нас сближает» и призвана привлечь внимание жителей к вакцинации.

- Мы видим такой парадокс: с одной стороны все очень боимся заболеть коронавирусом, с другой – среди нас достаточно граждан, которые сомневаются в пользе вакцинации или кто еще не сделал выбор. И мы очень надеемся, что неделя иммунизации позволит развеять сомнения, – отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, уже 225 лет вакцинация – это единственный способ защиты людей от многих инфекционных заболеваний, которые зачастую приводят к смерти и инвалидности.

- Благодаря иммунизации в Республике Татарстан с 1995 года нет ни одного случая дифтерии, полиомиелита и краснухи, есть лишь единичные случаи паротита непривитых лиц – один случай был в 2020 году, с 2010 года не регистрируем острый вирусный гепатит у детей. Это только часть примеров, когда хорошо работает вакцинация. Есть еще вакцинация от гриппа. В этом году мы привили 61% населения, – добавила Патяшина.

Глава Роспотребнадзора РТ рассказала, что на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано порядка 60 тысяч отказов от прививок. Однако медикам удалось отговорить 15 тысяч человек и они согласились на вакцинацию. По ее словам, в прошлом году в Татарстане из-за отказа родителей от прививок коклюшем заразились 33 ребенка.