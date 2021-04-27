В Татарстане предупредили о сильном ветре и гололедице 28 апреля

При этом возможен не только дождь, но и мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 0.00 до 18.00 28 апреля на территории республики местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 20 м/с (в Казани до 17 м/с), также при этом ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

В целом же в эту среду ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, в том числе и с мокрым снегом.

Ночью температура воздуха будет в пределах от -2 до +3 градусов, а днем максимум от +7 до +12. Чуть теплее в Татарстане должно стать в эту субботу, 1 мая, - днем от +12 до +17 градусов.