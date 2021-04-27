30 апреля для посетителей откроют старую часть Казанского зоопарка

Павлины уже покинули свои клетки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старую часть Казанского зоопарка откроют для посещения уже 30 апреля. Так, в эту пятницу она будет работать с 8.30 до 18.00, а касса до 17.00. С 1 мая - с 8.30 до 19.00, касса до 18.00.

- Реконструкции еще не было, но вы сможете увидеть, как пробуждаются после зимы растения уникальной ботанической коллекции, а также навестить наших любимцев - белого медведя Якута (Терпея), бурого медведя Фому, а также полюбоваться на красавцев-павлинов, свободно разгуливающих по территории, периодически раскрывая свои великолепные хвосты, - сообщают в Казанском зоопарке.

При этом там сразу предупреждают, что пока контактный зоопарк и оранжерея будут закрыты по техническим причинам.

К слову, перед открытием старой территории сотрудники зоопарка провели тщательную санобработку всех помещений.

Напомним, в будущем там должны организовать новые тематические зоны: остров Врангеля, река Уссури и озеро Байкал. Там разместят зоологическую коллекцию животных, которые объединят в общую группу животных России.