День Победы 2021 в Набережных Челнах: где бесплатно получить Георгиевскую ленточку

Акции будут проходитьпрактически ежедневно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одним из главных атрибутов празднования Дня Победы в России в последние годы стали Георгиевские ленточки. Традиционно их раздают на улицах городов. Не станут исключением и Набережные Челны. В этом году планируется раздать 60 тысяч ленточек.

- Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта, символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Акция проходит по всей России до 9 мая. В дни проведения акции активисты общественных организаций, сотрудники и воспитанники молодежных учреждений и многие другие будут раздавать Георгиевские ленточки прохожим и рассказывать о ее использовании в праздничные дни, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

30 апреля в 18:00 акция пройдет на бульваре «Шишкинский», 2 мая в в 18:00 в парке «Победа», 4 мая в 18:00 на площади Азатлык, 5 мая в 15:00 на бульваре Энтузиастов, 6 мая акция пройдет в парке «Победа» в 18:00.

Со 2 по 5 мая акция пройдёт на набережной имени Тукая, площади Азатлык, бульварах Шишкинский и Энтузиастов, парке «Победа» с 14:00 до 16:00.