В 2021 году в Казани капитально отремонтируют три музыкальных школы и две библиотеки

Фото: мэрия Казани.

В этом году в Казани капитальный ремонт помимо школ и детсадов впервые затронет учреждения дополнительного образования. Так, обновить планируется три музыкальные школы, в том числе музыкальную школу №1 имени Петра Чайковского. Планами по ремонту и строительству соцобъектов поделился мэр Казани Ильсур Метшин в программе «Актуальная тема» на телеканале «Эфир».

Помимо первой школы имени Чайковского отремонтировать также планируется музыкальные школы на улице Баруди и в поселке Юдино. Кроме того, ремонт пройдет в двух городских библиотеках – на улице Мавлютова и на улице Баруди.

- В этом году мы также собираемся отремонтировать 10 детсадов, построить 8 дошкольных учреждений и две школы. Мы уже прошли большую дорогу. Отремонтировали 142 школы старше 30-35 лет, 96 детсадов, 46 подростковых клубов, в которых после ремонта количество детей увеличилось минимум на 20-30%. В этом году мы эту работу продолжим, - рассказал Метшин.

Кроме того, в текущем году в Казани будут капитально отремонтированы два подростковых клуба – «Сандугач» по улице Гагарина, 77б и «Икар» по улице Рахимова, 23 в поселке Левченко. Всего за последние 6 лет в городе отремонтировано 46 из 64 подростковых клубов.