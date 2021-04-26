В Йошкар-Оле нашли тело парня, который пропал в ноябре 2020 года

В настоящее следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летнего жителя Йошкар-Олы искали с 16 ноября 2020 года. Тогда по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В итоге лишь на днях его тело было найдено в реке Малая Кокшага около железнодорожного моста, сообщает следственный комитет Марий Эл.

- В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в ведомстве.

Пока же в ходе судебно-медицинского исследования телесных повреждений на теле не обнаружено, установлено, что причиной смерти парня является утопление. Также из показаний свидетелей следует, что перед исчезновением он пошел в сторону реки.